【全米女子プロゴルフ選手権】【もっと読む】愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題です通算13アンダーのユ・ヘラン（25=韓国）がメジャー初優勝を挙げた今年の大会。深夜に観戦していたファンのなかには「なぜだ？」と思った者もいただろう。同8オーバー64位で終わった渋野日向子（27）の「あの一打」だ。初日は1アンダー27位につけ、2日目は通算イーブンパー43位に後退。巻き