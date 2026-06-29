球団にとっては歴史的な記録だ。【郄橋遥人の家庭の事情】 子供5人を育て上げた“脱サラ”父の教え阪神・郄橋遥人（30）が28日、広島戦に先発し、6回3失点で今季10勝目。阪神での開幕10連勝は1947年に御園生崇男がマークして以来、79年ぶりの快挙だ。もっとも、このエース左腕にしては物足りない内容だったのも事実だ。今季は12試合で4完封を含む5完投。防御率1.29と、文字通り“無双”。それがこの日は毎回の