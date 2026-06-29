ナショナルズ2Aから巨人入りした小笠原慎之介（28）が27日の二軍・阪神戦で移籍後初登板。54球を投げ、3回1失点だった。次回は中6日で登板し、イニング数を増やすという。そんな左腕にとって、一軍ローテ定着のライバルになりそうなのが、同じく他球団から移籍してきたベテラン2人。【もっと読む】小笠原慎之介 古巣中日“撤退”の深層「その2人とは、田中将大（37）、則本昂大（35）の両右腕です」（他球団スコアラー）現状の