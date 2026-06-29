これぞ10億円右腕の本領発揮か。【もっと読む】佐々木麟太郎の幼馴染が明かす“怪物の真実”18試合連続無失点中のソフトバンクのオスナ（31）が28日、ロッテ戦の七回に登板。四球と安打で1死満塁のピンチを迎えたものの、そこはメジャーで最多セーブに輝いたこともある右腕だ。MAX156?の速球を中心に連続三振で切り抜け、連続無失点試合を19に伸ばした。ロッテから移籍1年目の2023年に3勝2敗、26セーブ、防御率0.92の好成績