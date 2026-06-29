リーグ三冠をうかがう阪神の佐藤輝明（27）と同学年で、今年のWBCにもともに出場したDeNAの牧秀悟（27）にも、メジャー挑戦への夢があるという。【もっと読む】DeNA三浦監督まさかの退団劇の舞台裏今季は4月下旬に右太もも裏の肉離れで抹消され、復帰後の6月にも再び右足に違和感を訴えて欠場するなど、コンディションは万全とはいえない。それでも36試合に出場し、打率・299、6本塁打、25打点。広角に長打を打てる打撃は