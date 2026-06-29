NHKサッカーの公式Xが、28日に更新。本田圭佑からの“大切なお知らせ”を紹介した。【動画】NHK、本田圭佑からの“大切なお知らせ”再びXでは「＼本田さんからお知らせ／サッカー FIFAワールドカップ2026ブラジル戦メイン解説本田圭佑さんから大切なお知らせです大切なので何回でも言います日本×ブラジル30(火)【BS】午前1:10※月曜深夜」との文言とともに、本田が「深夜2時」を連呼する動画を公開。ファンからは