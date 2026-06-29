4月に広島県三原市にある会社敷地内の土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は29歳の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。【映像】“遺体”が埋められた現場（実際の様子）無職の倉本幹太容疑者（29）は3月、三原市の会社敷地内で債務700万円を免れる目的で徳田雅希さん（29）を土の中に埋め、殺害した疑いがもたれています。倉本容疑者は勤務していた会社や取引先の会社から、少なくとも現金およそ400万円をだまし取