FIFAワールドカップ2026、日本戦を控えたブラジル国内では、公共機関が休みになるなど、国をあげての応援体制です。【映像】大熱狂！日本サポーターの決起集会（実際の様子）小松リポ「市民や観光客でにぎわうコパカバーナビーチに、1万人を収容できる巨大パブリックビューイング会場が設置されています」ブラジルでは試合が月曜の日中のため、公共機関などを休みにして国をあげての応援態勢が敷かれます。ビーチの男性「明日