内閣府は、大規模災害に備えた防災計画を強化するため、被害想定などの具体的な数値を用いて「弱点」を把握するガイドラインの案を公表しました。【映像】能登半島地震の被災地（実際の様子）内閣府が作成しているガイドラインでは、大地震の被害想定に基づき、それぞれの自治体で必要な被災者への対応や物資の不足分を数値化し、それを補うため実効性の高い施策の立案を目指します。きょう示されたガイドラインの具体案では