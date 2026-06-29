大井川鉄道は２９日、夏の恒例イベント「納涼ビール列車２０２６」の運行を発表した。同鉄道は全国各地に広がる“呑み鉄列車”の先駆け的存在。運行日によって異なる客車を使用し、「大井神社」と初コラボした「大井神社 宮美殿」の特製おつまみ弁当も登場。復路の家山駅では、ぜいたくに３８分間停車する「ドカ停」を敢行するなど見どころ満載。夕闇迫る大井川沿いを走る「動く大宴会」が行われる。運行日は７月２５日、８月