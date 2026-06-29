山形県東根市で29日朝、クマの目撃が相次ぎ、近くの小・中学校では登下校時の送迎を保護者に呼び掛けました。29日午前5時40分ごろ、東根市長瀞のファミリーマート東根長瀞店付近の水路で、農作業中の男性がクマ1頭を目撃しました。東根市によりますと、クマは体長がおよそ1メートルの成獣で、当時、西の方に移動していたとみられています。その後、午前8時10分ごろには、最初の目撃場所から北に1.3キロほど離れ