お笑い芸人のなかやまきんに君が、 フードデリバリー『Rocket Now』タクシーアプリ『GO』提携発表会に登壇しました。 【写真を見る】【なかやまきんに君】新ギャグ「モノマネ」披露に会場どよめき 空き時間は「いつもギャグを考えている」タクシーに乗ってステージに現れたきんに君。優雅に降りるや否や、?なかやまきんに君です！パワー！?と、いつもの挨拶で会場を沸かせました。 きんに君は、タクシーで登場という演出