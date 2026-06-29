中国商務省は、日本の軍事力の向上に関与しているとして、日本の20の企業や団体を新たに軍民両用品目の輸出禁止対象にすると発表しました。中国商務省は29日、防衛省の防衛研究所や陸上装備研究所のほか、三菱電機や三菱重工業の防衛事業を担うグループ会社など、日本の20の企業や団体を輸出規制リストに追加し、中国からの軍民両用品目の輸出を即時禁止すると発表しました。また、三井E＆Sなど別の20の日本企業についても、最終的