【第5話】 6月27日公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月27日、卯月まさゆき氏によるマンガ「MADE IN YAMATO」第5話「24時間ジムの呼び声」をヤンマガWebで無料公開した。 第5話では、ヤマトが勤める会社の隣にあるマッスルマンジムが24時間営業になった。残業明けにも筋トレできると喜んでいたヤマトだったが、その日以降姿を消してしまう──。 「MADE IN YAMATO」のペ