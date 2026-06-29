「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２９日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」１位となっている。 キオクシアは大幅続落、一時８万２０００円台まで売り込まれる場面があった。ここ高値波乱の様相を呈しており、前週後半は２５日に終値ベースで１万１３５０円高に買われたが、翌６日には１万１６７０円安と上昇分をすべて吐き出し、きょうも大きく下値を探