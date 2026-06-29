丸一鋼管が大幅続伸。株価は一時、前週末に比べ１４％強上昇の１９５５．５円まで買われ最高値を更新した。大和証券は２６日、同社株の投資判断を「３（中立）」から「２（アウトパフォーム）」に引き上げた。目標株価は１１６７円から１９００円に見直した。データセンターや半導体製造装置向け製品が好調なことを評価している。同証券では、２７年３月期の連結営業利益を従来予想の３２０億円から３９３億円