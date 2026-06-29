第一三共は反発している。きょう、同社の薬剤「ダトポタマブデルクステカン」について、欧州医薬品庁の医薬品委員会（ＣＨＭＰ）がＰＤ－１／ＰＤ－Ｌ１阻害剤による治療の対象とならない切除不能又は転移性のトリプルネガティブ乳がん患者への一次治療を対象として承認を推奨する肯定的見解を示したと発表した。ＣＨＭＰによる肯定的見解は欧州連合（ＥＵ）における医薬品の製造・販売を承認する欧州委員会への最