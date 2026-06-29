ビデオリサーチは29日に北中米W杯F組最終節・日本代表対スウェーデン代表の関東地区における視聴率を発表した。番組平均世帯視聴率は35.0%を記録し、2026年に放送された番組の中で最高値だったという。同社の調べによると、26日の金曜日午前8時にNHK総合で放送された試合中継は、番組平均個人視聴率が19.8%を記録して番組平均世帯視聴率は35.0%だった。毎分最高視聴率は個人が21.5%(8時45分、8時46分、8時47分)、世帯が37.8%