【写真】佐久間大介が伊藤遼の誕生日を祝福／佐久間大介＆伊藤遼の過去の仲良し2ショット 他 Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。親友の日本テレビアナウンサー・伊藤遼の誕生日を祝福し、仲睦まじい2ショットを公開した。 ■佐久間大介が親友・伊藤遼の誕生日を祝福 佐久間は「今日は親友の伊藤遼（@ryoito04ntvkon）の誕生日だわ。いっとんおめでと～」と投稿。 あわせて公開された写真には、緑に囲まれ