爆笑問題の太田光(61)が29日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演。芸能界の“親友”を明かした。スタジオにゲストとして登場した太田光。芸歴38年、芸能界で親友と呼べる存在がいるんですよね？と振られると「まぁあんまり、自分からいう事じゃないからね」ともったいぶりながらも「木村拓哉」と告白。共演者が「えぇーーー！？」「みんな思いますよ、嘘つけって」と驚くと「メル友なんです」と関係