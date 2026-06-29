全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西葛西の立ち食い蕎麦店『そば処やしま』です。肉であり天ぷらである二重の旨さ長野県の製麺所から取り寄せる生麺。丁寧に引いたダシを使った澱みないツユからなる蕎麦は、町の蕎麦屋と遜色ない完成度。そしてトッピングの天ぷらにはかき揚げのほか穴子に鶏、イカ、ごぼうとさまざまに用意するが、なかでもイチオシなのが「豚天」だ