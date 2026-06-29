歌手の工藤静香さんが6月28日、インスタグラムを更新し、静岡県富士市で開催されたライブ「Dynamic」の初日公演を終えたことを報告しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】全国ツアー静岡で開幕ツアー初日にハプニング告白「MCでグッズの話が飛んだ」ファンからは絶賛の声「カッコ良すぎて鳥肌」「ノリノリ」投稿では「静岡でのDynamic 初日のライブが終わりました〜初日。笑」とつづり、初日ならではのハプニングも明