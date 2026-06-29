カブス・今永昇太投手の次回登板が、29日午後7時5分（日本時間30日午前9時5分）から本拠地シカゴで行われるパドレス戦に決定した。球団が28日（同29日）に発表した。今永は今季ここまで16試合に先発して5勝6敗、防御率は4・40。今永は前回登板の24日のメッツ戦で5回1/3を4失点ながら、自身4試合ぶりの白星を挙げた。そこから中5日での先発で6勝目を目指す。