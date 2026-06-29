日本の4人組ガールズバンド「ねごと」元メンバーでシンガー・ソングライターの蒼山幸子（35）が29日、Xを更新。一般男性との結婚を発表した。「私事ではございますが、先日結婚しました。お相手は一般の方です」と報告し「夫と飼い猫が静かに並んでいる様などを見ると、自分にも家族ができたんだなあ、とふと不思議な気持ちになり、人生の縁というもののかけがえのなさをふつふつと実感している日々です」と書き出した。今後につい