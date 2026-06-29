気象庁のアジア太平洋域の予想天気図では、きょう（29日）夜には、日本の南東海上に「TD」の表記が現れます。これは「TROPICAL DEPRESSION」で熱帯低気圧を表します。中心付近は1006ヘクトパスカルとなっています。 ＜画像で確認＞予想天気図／海面水温／雨シミュレーション／16日間天気 「熱帯低気圧」は、“中心の風速が17.2m未満”で、それを超えるものが「台風」と呼ばれます。 ＜画像で確認する＞▼アジア太平洋域の