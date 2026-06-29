前橋市役所で2日連続で職員が逮捕される事態を受け、前橋市の小川市長が「不祥事が続いたことを重く受け止め、服務規律及び法令遵守の徹底に努めてまいります」とコメントを発表しました。きょう、撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、前橋市役所建設部の副主幹・小柳友則容疑者（42）です。小柳容疑者は今月13日、伊勢崎市内の書店で、女性のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。小柳容疑者は「間違