メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、夏の特産品「飛騨メロン」の収穫が始まりました。 飛騨メロンは、飛騨地方の朝晩と日中の寒暖差を利用して栽培され、糖度が高いのが特長です。 高山市郊外にある林農園では、去年より3日早く6月22日から収穫が始まりました。 ビニールハウスの中ではずっしりと重い、大きく実ったメロンを選び、摘み取っていきます。 飛騨メロンは1玉2800円から販売され、お