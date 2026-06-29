秋田朝日放送 病気療養中の町長が議会で不信任決議を受け自動失職したことに伴う秋田県八郎潟町の町長選挙は２８日投開票が行われ、新人の佐藤友紀さん（４７）が初当選を果たしました。 新人２人の一騎打ちとなった八郎潟町長選は佐藤友紀さんが京極幸村さん（３３）に４６１票の差をつけ、初当選を果たしました。 八郎潟町選挙管理委員会によりますと、投票率は７５．２７パーセントで、２０２４年に行われた前