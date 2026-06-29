163.01エンベロープ1%上限（10日間） 162.19ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 161.78現値 161.4010日移動平均 161.04一目均衡表・転換線 160.7421日移動平均 160.35一目均衡表・基準線 159.78エンベロープ1%下限（10日間） 159.29ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.56100日移動平均 158.11一目均衡表・雲（上限） 157.88一目均衡表・雲（下限） 156.5