皇室典範の改正をめぐり立憲民主党の水岡代表は、皇室に迎えた養子に男子が生まれた場合に、その子どもは皇位継承資格を持つとの認識を政府が示したことについて、“これまで議論されておらず、だまし討ちのような提示”だと批判しました。皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正をめぐり、木原官房長官は26日、養子に迎えた旧宮家の男系男子に男子が生まれた場合、その男子は皇位継承資格を持つことになるとの認識を示しました。