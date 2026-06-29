俳優の白石麻衣さんが29日、「ウィルオブ新ＣＭ発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【 白石麻衣 】乃木坂46卒業決断の背景にあった?頑張れる糧?とは 卒業からまもなく6年目?今でもグループを応援?白石さんは総合人材サービス企業の新ＣＭで、仕事に悩む求職者の転職相談を請け負う?特任キャリアアドバイザー役?として出演。?ビジネスマンの最初のご挨拶?である名刺を差し出すシーンにも挑戦しました。 白石さんは、