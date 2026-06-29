【UTB:G Vol.10】 6月29日発売 価格：2,200円 「UTB:G Vol.10」表紙 【拡大画像へ】 ワニブックスは、「アップトゥボーイ」特別編集のムック本「UTB:G Vol.10」を6月29日に発売した。価格は2,200円。 Vol.10の表紙を飾るのは“令和の超新星”・山田あいさん。巻頭グラビアは、25ページの超ロング仕様となっている。 巻末グラビアには豊田ルナさんが登場。