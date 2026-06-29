2026年6月26日から、全国のロフトとロフトネットストアで「東京ばな奈文具」を順次販売。東京ばな奈35周年を記念し、古川紙工とのコラボ文具や限定ボールペンなど全29種類のラインアップです。東京ばな奈好きは見逃せない！●東京ばな奈 ダイカットミニレターセット東京ばな奈の形をそのままデザインしたダイカット仕様のレターセットです。ちょっとしたお礼やメッセージを添えるのにぴったり。お菓子らしいかわいさが手紙時間を彩