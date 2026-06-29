「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日正午現在でＪＸ金属が「売り予想数上昇」１位となっている。 ２９日の東証プライム市場で、ＪＸ金属が続落。同社は１６日、光通信分野向け結晶材料のインジウムリン基板の生産能力強化に向け、今後４カ年で最大１２００億円の設備投資を実施すると発表。また、２４日には半導体検査用プローブカード向け「ロジウムめっき液」の生産能力