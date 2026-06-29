ニップンが５日続伸している。前週末２６日の取引終了後に保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２７年３月期に投資有価証券売却益約９３億円を特別利益として計上する見込みだと発表したことが好材料視されている。なお、通期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS