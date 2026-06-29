カルビーが５日続伸となっている。同社は２６日、一部商品の価格を１０月１日納品分から順次値上げすると発表。これによる採算改善などが期待されているようだ。 対象商品は、ポテトチップス８品、かっぱえびせん１０品、サッポロポテト４品などで、店頭での想定改定率は３～１５％程度。原材料やエネルギー価格の上昇などが理由だとしている。 出所：MINKABU PRESS