午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９６２、値下がり銘柄数は５５６、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位にその他製品、保険、倉庫・運輸、小売など。値下がりで目立つのは非鉄金属、ゴム製品、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS