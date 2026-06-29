「かにかまオニオン」【画像を見る】そうめんの日のおかずにぴったり「かにかまオニオン」暑い日の人気メニュー「そうめん」。ゆで時間が短く、サッと食事を作りたい時に便利ですが、栄養バランスやボリューム感も気になるところ。そんなときにそうめんの具としておすすめのおかずを、料理研究家の池田美希さんが紹介してくれました。＊＊＊■かにかまオニオン おいしすぎて、のせ過ぎてしまいそうそうめんのおともに！ 【材料