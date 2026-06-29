三つ葉とみょうがの香味が涼を呼ぶ【画像を見る】そうめんと合うおかずで、しっかり食べたい人にも嬉しい「香り豚しゃぶ」そうめんは好きだけれど、それだけだとちょっともの足りない…。そんなときに1品追加すると、彩りも栄養バランスもアップ！「簡単だけど手抜きじゃない、気がきいた家庭料理が得意」という料理研究家の池田美希さんにそうめんに合うおかずのおすすめレシピを教わりました。＊＊＊■香り豚しゃぶ 三つ葉と