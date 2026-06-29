【写真】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』撮影現場でのオフショット（全2枚）／目黒蓮の撮影現場を訪れた向井康二＆深澤辰哉／福田雄一監督が投稿した目黒蓮の舞台裏ショット 映画『SAKAMOTO DAYS』の監督・福田雄一がXを更新。主演を務めたSnow Manの目黒蓮との撮影秘話を明かし、撮影中の貴重なオフショットを公開した。 ■福田雄一監督が目黒蓮との撮影秘話を明かす 福田監督は「まだまだ続くぞ!! SAKAMOTO DAYS!!」と投稿。 「