お笑いコンビ・祇園の木崎太郎（40／崎＝たつさき）が27日、自身のXを更新し、第2子となる男児が誕生したと報告した。【写真】ギュッと握る小さな手とともに第1子男児誕生を報告した祇園・木崎木崎は「先日、第二子となる男の子が誕生しました母子ともに健康です」と報告。「それに伴い少しお休みをいただいておりました。これからもよろしくお願いします」と伝えた。祇園は大阪NCS28期生の木崎と櫻井健一朗によりお笑いコ