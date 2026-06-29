歌手中森明菜（60）が28日放送の日本テレビ系「Golden SixTONES（ゴールデンストーンズ）」（日曜午後9時）に出演。20年ぶりの日本テレビのバラエティー出演を果たした。ロケの舞台は韓国。中森はオープニングを撮影するSixTONESの後ろから見つからないようサプライズ登場することとなった。中森は「見つからないかな…」と後方からスタート。SixTONESメンバーの5メートル後ろに来たところで京本大我らに見つかってしまった。〓地