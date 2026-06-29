阪神は２９日にアンダーソン・セベリーノ投手（３１＝メッツ３Ａ）と契約合意したことを発表。背番号は「９７」に決まった。ドミニカ共和国出身の左腕は、球団を通じて「私の人生の新しい章の始まりがとても待ち遠しいです。素晴らしいファンの皆さんの前でプレーし、素晴らしい日本の文化にも触れ、昨年に続いての優勝を勝ち取るために、全力でプレーします。アリガトウゴザイマス！！」と意気込みを示した。セベリーノはホ