北中米Ｗ杯を戦っているサッカー日本代表の菅原由勢が２８日（日本時間２９日）、自身のインスタグラムに新規投稿。２６歳の誕生日を迎え、チームメートに祝福してもらった様子を公開した。菅原は「２６歳の誕生日を迎えられました！」とつづり、「このチームのみんなに祝ってもらえて幸せです。最高のメンバーと最高の景色を。明日も日本一丸で。死ぬ気で」と決意を記した。大一番となるブラジル戦を前日に控え、ケーキを運