【関東甲信で梅雨空続く】きょうは本州の南の梅雨前線や湿った空気の影響で、太平洋側で雲が広がりやすいでしょう。関東甲信は梅雨空が続き、日中は所々で雨が降り、山沿いや内陸は雨脚の強まる所もありそうです。前線に近い九州南部も雨の所があり、四国も夜は一部で雨が降るでしょう。北日本は日差しの届く所が多くなりますが、北海道は内陸でにわか雨がある見込みです。日差しが届く地域では気温が上がり、東北や西日本では真夏