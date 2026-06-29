クローゼット内で置き場所に困るアイテムは意外と多いもの。折りたたんで積むと取り出しにくく、ハンガーに掛けようとしても形が合わないことがあります。そんな収納の悩みに役立つアイテムがダイソーにあります！掛けにくい衣類や小物を吊るしてスッキリ保管できるので、スペースを有効活用しやすくなりますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミフックピンチ（1個）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJAN