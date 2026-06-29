ACIDMANが、ワンマンライブ『This is ACIDMAN 2026』をメジャーデビュー記念日当日の10月30日に神奈川 KT Zepp Yokohamaにて開催する。 （関連：米津玄師、あいみょん、YOASOBI Ayase、ACIDMAN……“ファン”だからこその愛に溢れたタイアップ楽曲） 本情報は、6月27日にファイナルを迎えた全国ツアー『ACIDMAN LIVE TOUR “光学”』幕張メッセ国際展示場公演にて発表されたもの。 『This is