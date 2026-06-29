料理の仕上げに欠かせないごま。香りを楽しむためにその都度すりごまを作りたいと思っても、すりこぎやすり鉢を準備するのは意外と手間ですよね…。そんな中、ダイソーのキッチングッズ売り場でちょっと珍しい商品を発見！「ごまミル」という名の通り、詰め替えたごまを、好きな分だけすりごまにできる優れものなんです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ごまミル価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：49