キャセイパシフィック航空は、香港国際空港に創業80周年を記念したポップアップストアを開設した。12月上旬まで営業する。80周年記念デザインのコレクターズアイテム、旅行をテーマにしたギフトなどを取り揃える。これまでは機内限定だった、クラシックユニフォームベアミニキーチェーンのブラインドボックス全セットも取り扱う。7月14日までの期間限定特典も実施しており、当日もしくは前後1日以内のキャセイパシフィック航空の搭