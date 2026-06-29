シートスポンジって、取り出す際に他のものも一緒に出てきてしまうのが難点…。そんなイライラを解消してくれたのが、ダイソーの『キレイにしまえる！メラミンシート』でした！シートタイプのメラミンスポンジなのですが、1枚ずつくっついているので取り出しやすさが段違い！スッキリしまえて、汚れ落ちも良く優秀ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キレイにしまえる！メラミンシート（落ち落ちV、32枚）価格：￥11